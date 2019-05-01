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قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة أميركية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty معلومات شحيحة حول الحادث قتل شخصان وأصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار بجامعة كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، بحسب ما أوردت فرانس برس.

وأغلق الحرم الجامعي، فيما تم إصدار تنبيه للطلاب للبقاء في مكان آمن بعد ورود تقارير عن إطلاق نار.

وأظهرت اللقطات الجوية من وسائل الأخبار التلفزيونية المحلية ضباط الشرطة يركضون باتجاه مبنى، بينما أظهر مشهد آخر الطلاب وهم يركضون على الرصيف داخل الحرم الجامعي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم إطلاق النار على أي شخص بعينه، أو ما إذا كان المشتبه به محتجزًا أم لا.

وكان الحرم الجامعي لجامعة كارولاينا الشمالية يستضيف حفلا موسيقيا في ملعب كرة القدم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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