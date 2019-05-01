جورج عدوان: تلوث نهر الدامور إخبار برسم النيابة العامة

أشار عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب ​جورج عدوان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نهر الدامور في وادي ​رشميا​ تعرض للتلويث بعد تصريف مياه صرف من أحد المعامل على الأرجح على مجرى نهر الصفا واشتكى أصحاب المقاهي على ضفاف النهر من الموضوع وطالبوا بالتدخل الفوري لوقف هذا ​التلوث​". وطالب عدوان باعتبار هذا الخبر إخباراً برسم النيابة العامة في جبل لبنان لإتخاذ تدابير فورية.

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