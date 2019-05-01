نعيم حسن: للتوحد حول لقمة العيش ومنع الدولة من الانهيار المالي

هنأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، في بيان، "​العمال​ والكادحين وأصحاب الدخل المحدود بيوم العمال العالمي"، آملا بأن "تستطيع الدولة ممثلة بالحكومة والمجلس النيابي وكل المسؤولين المعنيين، تقديم الأفكار الحقيقية الكفيلة بجعل حياة العمال كما سائر اللبنانيين حياة كريمة لائقة، وأن تخرج الجلسات الحكومية بمشروع موازنة عامة يبقي حقوق الناس والطبقات الفقيرة والموظفين، ويخفف الأعباء المالية غير المجدية في أبواب الإنفاق المختلفة التي تشكل هدرا يجب وقفه".

ودعا اللبنانيين إلى "التوحد حول لقمة العيش ومنع الدولة من الانهيار المالي"، وحث "القيادات السياسية على التكاتف والتعاون لوقف النزيف المميت في بنيان الدولة وخزينتها على قاعدة الإصلاح الإداري والمالي و​مكافحة الفساد​ والسمسرات والصفقات، وإحقاق العدالة الاجتماعية".