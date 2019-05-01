تويني حيا عمال وموظفي ومزارعي لبنان في داخله او في الاغتراب بعيد العمال

حيا الوزير السابق ​نقولا تويني​ "عمال وموظفي ومزارعي ​لبنان​ في داخله او في ​الاغتراب​ ب​عيد العمال​"، وقال: "تحية وشكر لما يبذله جهدا في العمل والإنتاج بين أهله او مغتربا، هذا اليوم هو عيد البذل والعمل. لن نحصد الا من حيث نزرع ولا سبيل اقتصاديا وانفتاح للبنان وشعبه الا بالتفرد والمعرفة والإنتاج المميز".

اضاف تويني في بيان، "عاش شبابنا العامل في بلادنا والخارج، حيث تفوق اولادنا علما ومعرفة ان تكون حقوقكم محفوظة مصانة ومضمونة لبنانيا ودوليا".