تشييع الطفل دانيال العلالي الى مثواه الأخير في بيروت

وصل قبل ظهر اليوم جثمان الطفل دانيال العلالي الذي وجد مقتولا قبل أيام في احد مخيمات اللجوء في مدينة أنفير شمال بلجيكا، الى ​مطار بيروت​. وتم تشييع الجثمان الى مثواه الاخير في جبانة الشهداء في قصقص بعد ​الصلاة​ عليه في مسجد الخاشقجي.

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