انطوان نصرالله: المعارضة البرلمانية تراقب وتصحّح ولا مكان للعنتريات الحكومية

رأى المحامي ​انطوان نصرالله​، ان "في البلاد الديمقراطية ذات النظام البرلماني اقرار ​الموازنة​ من الاعمال المهمة وهي توازي اعطاء الثقة للحكومة" مشيرا الى ان "المعارضة البرلمانية والشعبية تراقب وتصحح وتحاسب، ولا مكان للمزايدات والعنتريات من قبل اعضاء ​الحكومة​، على ان تقدّم الموازنة في المواعيد الدستورية."

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