أمل:لسياسة اقتصادية انتاجية تحفز الاقتصاد وتكافح الهدر والتهرب الضريبي

تقدم المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، بمناسبة "عيد العمّال العالمي" الذي يصادف في الأول من أيار، من جميع العمّال والموظفين في الوطن بالتهنئة، تقديراً وتكريماً لهم وللدور الطليعي الذي يقومون به، ولجهودهم المضنية التي يبذلونها وتثميناً لإنجازاتهم ودورهم الريادي في خدمة الوطن.

وأكد أنه سيبقى الى جانب العمال، داعماً لمسيرتهم، كما انه سيقف سدّاً منيعاً في وجه الظلم والجور، للحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، أصحاب الهمة العالية والعزيمة الصادقة.

وبمناسبة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة للعام 2019، طالب الحكومة بإعداد ​سياسة​ اقتصادية انتاجية تحفز ​الاقتصاد​ وتكافح الهدر والتهرب الضريبي وتجنب مقاربة سياسة الارقام التي تهدف الى سلب رواتب العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.