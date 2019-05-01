بلدية حاصبيا اصدرت قرارا بمنع الصيد حتى تاريخ 30 حزيران

اصدرت بلدية ​حاصبيا​ قرارا عممته على مواطني المنطقة عبر مكبرات الصوت ولصقا على الجدران في الساحات العامة والطرقات بمنع ​الصيد​ منعا باتا حتى تاريخ 30 حزيران وذلك حفاظا على ​البيئة​ والطيور خلال موسم تكاثرها طيلة هذه الفترة.

ولفتت ​البلدية​ الى ان دوريات ​الشرطة​ التابعة لها على تجوال مستمر في المنطقة لتنفيذ القرار وان كل من يخالف ذلك يتعرض للملاحقة القانونية.