بلدية حاصبيا اصدرت قرارا بمنع الصيد حتى تاريخ 30 حزيران

اصدرت بلدية حاصبيا قرارا عممته على مواطني المنطقة عبر مكبرات الصوت ولصقا على الجدران في الساحات العامة والطرقات بمنع الصيد منعا باتا حتى تاريخ 30 حزيران وذلك حفاظا على البيئة والطيور خلال موسم تكاثرها طيلة هذه الفترة.
ولفتت البلدية الى ان دوريات الشرطة التابعة لها على تجوال مستمر في المنطقة لتنفيذ القرار وان كل من يخالف ذلك يتعرض للملاحقة القانونية.
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