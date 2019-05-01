بومبيو يعتبر ان تدخلا عسكريا اميركيا في فنزويلا "وارد في حال الضرورة"

أشار وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ إلى أن تدخلا عسكريا اميركيا في ​فنزويلا​ "وارد في حال الضرورة". وأكد بومبيو، في حديث تلفزيوني، أن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا، مشيراً إلى أن "العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة"، لكنه لفت إلى أن "واشنطن تفضل الانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا".

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