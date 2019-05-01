كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مناظرة انتخابية في جنوب إفريقيا تتحول إلى معركة بالكراسي
تحولت مناظرة انتخابية في جنوب إفريقيا إلى معركة بالكراسي، حيث اشتبك أنصار لأحزاب معارضة مع بعضهم البعض.
وكان أنصار حزب المحاربين من أجل الحرية الاقتصادية وأحزاب أخرى في مناظرة لقادة سياسيين، لكن في لحظة ما بدأ الجميع بتقاذف الكراسي وتبادل اللكمات.
ولم يتضح سبب المشاجرة التي حصلت في مركز نانغيرغ للرياضة في خليج هوت إحدى ضواحي كيب تاون، بحسب موقع يورو نيوز.
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