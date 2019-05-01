كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على مجلس “الشامبانزي” البريطاني

أُعيد عرض لوحة “البرلمان المتطور” للفنان بانكسي التي تصور نواباً بريطانيين على شكل حيوانات شمبانزي في متحف بريستول، بعد غياب دام عقداً من الزمان.

وتصور اللوحة سياسيين في مجلس العموم البريطاني، على هيئة حيوانات شمبانزي، وبمجرد أن وقعت عيون الزائرين عليها، استحضروا مقارنة بين الرسالة التي تحملها اللوحة والوضع السياسي الراهن في بريطانيا، في ظل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 12 نيسان (أبريل).

ويقول المتحف إن اللوحة هي أكبر عمل للفنان بانكسي على القماش، وعرضها من جديد بفضل موافقة مالك اللوحة الحالي على إعارتها للمتحف، بحسب موقع يورو نيوز.

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يعد متحف ومعرض مدينة بريستول Bristol City Museum and Art Gallery واحداً من أهم معالم السياحة في إنجلترا، ويقع في مدينة بريستول منطقة كليفتون.

يضم متحف بريستول أقساماً عن التاريخ الطبيعي وعلم الآثار المحلي والعالمي، كما يضم لوحات لفنانين معاصرين. ويقيم المتحف عدد من الاحتفالات والفعاليات الثقافية الشهيرة على مدار العام.