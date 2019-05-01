موخاريق يطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف وجرادة.. ويعلن تضامنه مع المتعاقدين

طالب ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال احتفالات عيد الشغل التي تصادف فاتح ماي، بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات والتعبيرات الاجتماعية والمدنية المختلفة، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي الحِراكات الشعبية بالحسيمة وجرادة وباقي المدن.

وأضاف موخاريق أن UMT تتضامن مع مختلف الاحتجاجات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، المنتشرة في مدن المغرب، وجدد رفضه لجوء الحكومة لما أسماه “المقاربة الأمنية والقمعية، وتعنيف المحتجين سلميا”، كما وقع للأساتذة المتعاقدين.

وشدد المتحدث ذاته، أمام العاملين الذين ظلوا يرفعون الشعارات من قبيل “موت يا العدو موخاريق عندو شعبو”، أن من شأن الاستجابة الفورية لمختلف المطالب الفئوية والشعبية، المعبر عنها سلميا، أن توفر الأجواء المناسبة لتجاوز الشرخ الاجتماعي العميق، الذي أصبح يهدد التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، وأن تخلق شروط تقوية الجبهة الداخلية، التي ستمكن المغرب من مواجهة مختلف التحديات.

ولم يفوت المتحدث ذاته، الفرصة لتوجيه سهام النقد إلى الحكومة وأرباب العمل، وقال: “يتضح أن الخلاف بيننا وبين الحكومة وأرباب العمل جوهري، ويتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن”.

وفي الأخير، جدد الاتحاد التأكيد على أن الحرية النقابية جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان الأساسية، ومرتبطة بشكل متين بالحريات العامة، وبالمبادئ والقيم الديمقراطية، بل بالمجتمع الديمقراطي.