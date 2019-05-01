على غرار باقي النقابات، خرج عمال وموظفي المنضوون تحت لواء لاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي التابع لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، بشارع بوشعيب الدكالي، بدرب السلطان، بالدار البيضاء، احتفالا بعيد الاممي للعمال.
ووجه عاملات وعمال نقابة “البيجدي”، رسائل مختلفة، لسعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب “البيجدي”، ورئيس الحكومة.
وفي رسالتها للعثماني، قالت إحدى العاملات، في حديثها مع “اليوم 24” “على العثماني أن يضمن حقوق العاملين المغاربة، ومطالبي لا تختلف على باقي مطالب العمال والعاملات بالمغرب”.
واكتفى أحد العمال والذي ينتمي إلى نقابة “البيجيدي”، في رسالة له، للعثماني، بعبارة “الله يهديه علينا”.
وأكد آخر، ماعساي أقول، “كلشي مزيان، والله يهديه علينا”.
وأشار آخر: “رسالتي للعثماني أن يعمل أكثر لضمان حقوق العاملين، فوضعيتنا يعلمها كل المغاربة”.
كانت هذه تفاصيل خبر عمال نقابة “البيجيدي” للعثماني في عيد الشغل: الله يهديك علينا!- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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