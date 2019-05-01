يوم مشحون في باريس..قنابل مسيلة للدموع ضد الناشطين ونشر 7400 شرطي ضد “البلاك بلوك”

اندلعت صدامات، اليوم الأربعاء، في باريس قبل بدء المسيرة النقابية للأول من ماي، بين قوات الشرطة وناشطين معادين للرأسمالية والفاشية انضموا إلى محتجي “السترات الصفراء” في أول الموكب.

وفي أجواء من التوتر الشديد، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من هؤلاء الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ”بلاك بلوك” في جادة مونبارناس.

ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس.

أعلنت السلطات الفرنسية نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة باريس، وتسيير طائرة بدون طيار، لضمان السير الحسن لمسيرات عيد العمال الأربعاء، تحسبا لاندلاع أعمال نهب وعنف، مع تهديد حركة “بلاك بلوك” بتحويل باريس إلى “عاصمة الشغب”.