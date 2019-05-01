اندلعت صدامات، اليوم الأربعاء، في باريس قبل بدء المسيرة النقابية للأول من ماي، بين قوات الشرطة وناشطين معادين للرأسمالية والفاشية انضموا إلى محتجي “السترات الصفراء” في أول الموكب.
وفي أجواء من التوتر الشديد، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من هؤلاء الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ”بلاك بلوك” في جادة مونبارناس.
ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس.
أعلنت السلطات الفرنسية نشر أكثر من 7400 شرطي ودركي في العاصمة باريس، وتسيير طائرة بدون طيار، لضمان السير الحسن لمسيرات عيد العمال الأربعاء، تحسبا لاندلاع أعمال نهب وعنف، مع تهديد حركة “بلاك بلوك” بتحويل باريس إلى “عاصمة الشغب”.
دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إلى الرد بـ “بالغ الحزم” في حال وقوع أعمال عنف على الناشطين المعادين للرأسمالية والفاشية الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ”بلاك بلوك” أو الكتل السوداء، وذلك بعد ورود دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل تحويل باريس إلى “عاصمة الشغب”.
كانت هذه تفاصيل خبر يوم مشحون في باريس..قنابل مسيلة للدموع ضد الناشطين ونشر 7400 شرطي ضد “البلاك بلوك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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