في عيدهم الأممي…عمال CDT بطنجة يطالبون بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

افتتحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة فاتح ماي، اليوم الأربعاء، بطنجة، بشعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية العدالة الاجتماعية.

واحتج المشاركون على منع الحريات النقابية في المناطق الصناعية الحرة بطنجة، والطرد الجماعي للعاملات والعاملين على خلفية انتمائهم النقابي، بالإضافة إلى تكريس الهشاشة في القطاعين العام والخاص.

كما ندد المحتجون بتعطيل مقتضيات مدونة الشغل، في الكثير من المؤسسات الإنتاجية، ضدا على الدستور وكل العهود والمواثيق والقوانين ذات الصلة.