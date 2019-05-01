افتتحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة فاتح ماي، اليوم الأربعاء، بطنجة، بشعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية العدالة الاجتماعية.
واحتج المشاركون على منع الحريات النقابية في المناطق الصناعية الحرة بطنجة، والطرد الجماعي للعاملات والعاملين على خلفية انتمائهم النقابي، بالإضافة إلى تكريس الهشاشة في القطاعين العام والخاص.
كما ندد المحتجون بتعطيل مقتضيات مدونة الشغل، في الكثير من المؤسسات الإنتاجية، ضدا على الدستور وكل العهود والمواثيق والقوانين ذات الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيدهم الأممي…عمال CDT بطنجة يطالبون بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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