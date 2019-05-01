بعد انقلاب حافلة عمالية في أكادير.. نساء الـ”CDT” ينددن بـ”العبث” وغياب ظروف ملائمة لاشتغال العاملات-صور

في سياق وفاة عاملتين وإصابة العشرات، أمس الثلاثاء، إثر انقلاب حافلات لنقل العاملات، في نواحي أكادير، اعتبرت عايشة كنبوش، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحادث شاهدا على استمرار هشاشة الواقع العمالي المغربي.

وأعلنت كنبوش، عضو سكرتارية المساواة والمناصفة، في الكونفدرالية، في حديث مع “اليوم 24″، تضامنها مع الضحايا، قائلة إن غياب ظروف ملائمة لاشتغال المرأة العاملة، من بينها عدم جودة المواصلات، من الأسباب التي أدت إلى خسارة الروحين، صباح الأمس، منددة بما أسمته “العبث”، وبعشوائية سياسات الحكومة في هذا الشأن.

Advertisements

وأكدت المتحدثة على هامش الاحتفالات بذكرى فاتح ماي، في ساحة 20 غشت، بالدار البيضاء، أن “الشغيلة النسائية مازالت تعاني مجموعة من الممارسات منها العنف”، ومضيفة أنه جيد أن “المرأة العاملة أصبحت تتكلم ولا تسكت عن هذه الظاهرة الممارسة داخل أماكن العمل”، داعية إلى القطيعة مع “ذكورية المجتمع، واعتراف الأخير بحضور المرأة ككيان وإنسان قادر على العطاء في جميع القطاعات”.