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بخلاف السنة الماضية، عرف إحياء عيد الشغل بالعاصمة الرباط حالة من البرود، في ظل اختيار أغلب الزعماء النقابيين والحزبيين المشاركة في مسيرات في العاصمة الإقتصاديية.
وكان تجمع الإتحاد العام للشغالين الذراع النقابي لحزب الاستقلال التجمع الأبرز بمدينة الرباط، وهو التجمع الذي شارك فيه المئات من مختلف الفئات المهنية وأطرته خديجة الزومي، القيادية بذات الحزب.
وفي كلمتها بالمناسبة، اعتبرت الزومي أن الإتفاق الإجتماعي الذي وقعته الحكومة والنقابات هو مجرد بداية، معتبرة أن الحكومة تماطلت منذ سنة 2012 للوصول إلى هذا الاتفاق لتمنح “الفتات” للشغيلة.
واعتبرت المتحدثة أن الحكومة لا تقدر الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد، مؤكدة استمرار حزبها ونقابته في تأطير ودعم الشغيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرود يطبع احتفالات فاتح ماي بالرباط ونقابة الاستقلال الحاضر الأبرز -صور- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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