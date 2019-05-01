أنظار العالم تتحول لزياش..وصحفي شهير ينصح زيدان بالتعاقد معه

فرض تألق الدولي المغربي حكيم زياش، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، تحويل الأنظار إلى اتجاهه من طرف الصحافة الدولية، التي تتابع عن كثب انطلاقة فريقه الهولندي بدوري الأبطال ووصولاً إلى مباراة النصف أمام توتنهام، أمس الثلاثاء.
الصحفي نبيل جاليت، بمجلة “فرانس فوتبول”، أوصى زين الدين زيدان، العائد لتدريب ريال مدريد، بإنتداب زياش، باعتباره واحداً من المواهب الكروية البارزة، كما أنه دائماً يساهم في انتصارات فريقه بأهداف أو تمريرت حاسمة، كالتي قدمها لفان دييك، في مباراة ذهاب نصف النهائي أمام توتنهام.
وشدد الصحفي بأز زياش لديه “يد” بدلاً من القدم، لتمكنه من تقديم تمريرات دقيقة لزملاءه، دائماً يكون بعدها أهداف، حيث يبقى اللاعب مرشحاً بنسبة كبيرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب إفريقي للسنة، في ظل تراجع أداء المصري صلاح مع ليفربول.
يشار، إلى أن أندية أوروبية عديدة تتابع خطوات زياش، تمهيداً لتقديم عروضها للأياكس في ميركاتو الصيف، الذي سيسشهد تحركات بابرزة بقلعة الفريق الهولندي، الذي تمكن من تقديم فريق “مثالي” يضم لاعبين شباب.
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