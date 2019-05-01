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اكتشاف ترياق لسم أكثر حيوان سام في العالم

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتشف باحثون في جامعة سدني في أستراليا، ترياق لعلاج السم الذي يُفرزه أكثر المخلوقات السامة، وهو قنديل البحر الأسترالي (المكعبة)، والذي يحتوي جسده على ما يكفي من السم لقتل 60 شخصا.

وتسبب لسعة واحدة من قنديل البحر، ألما شديدا ونخرا جلديا، وإذا كانت جرعة السم كبيرة، فإنها قد تؤدي إلى الإصابة بالسكتة القلبية والموت في غضون دقائق معدودة.

وتمكن الباحثون من ابتكار الترياق، عبر استخدام تعديل الجينات، والذي يمنع أعراض لسعة قنديل البحر إذا تم حقنه بالجلد في غضون 15 دقيقة.

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وأخذ الباحثون ملايين الخلايا البشرية وأزالوا جينا إنسانيا مختلفًا في كل واحدة منها، ليُضيفوا سمّ قنديل البحر بعد ذلك، ويراقبوا الخلايا التي نجت من هذه العملية.

وتبين أن الترياق يعمل على خلايا بشرية خارج الجسم قبل اختباره بنجاح على الفئران الحية. ويريد الباحثون الآن تطوير تطبيق موضعي للبشر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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