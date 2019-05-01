برشلونة يضع شرطا مقابل ضم لاعب الريال السابق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين السابقين لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برشلونة يسعى لضم الإسباني خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لكن يشترط النادي الكاتالوني على اللاعب تخفيض راتبه، لإتمام الصفقة.

ويحصل ماتا حاليًا على راتب أسبوعي يبلغ 170 ألف إسترليني في "أولد ترافورد"، لكن البارسا يراه رقمًا مرتفعًا، لا سيما أن اللاعب قد لا يكون أساسيًا في صفوف البلوغرانا.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد ماتا مع الشياطين الحمر الصيف المقبل، وهو ما يمهد طريق اللاعب الإسباني لارتداء قميص البارسا بصفقة مجانية.

يذكر أن ماتا ليس أول لاعب من مانشستر يونايتد، يدخل دائرة اهتمامات برشلونة هذا الموسم، ولكن سبقه الفرنسي بول بوغبا، والإنجليزي ماركوس راشفورد، من أجل تدعيم صفوف البلوغرانا في الصيف المقبل.

وسبق أن لعب ماتا في فرق الشباب بريال مدريد، من عام 2003 وحتى 2007، قبل أن ينتقل إلى صفوف فالنسيا، حيث تألق مع الخفافيش، قبل أن يشد الرحال بعدها إلى البريمييرليغ، للدفاع عن شعار تشيلسي، ومنه إلى الشياطين الحمر.