ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم نجم توتنهام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني اقترب من ضم أحد أبرز اللاعبين الذين يسعى للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "ريال مدريد وصل إلى اتفاق شفهي مع صانع الألعاب الدانماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام الإنجليزي، مشيرة إلى أنه حصل على موافقته لارتداء قميص الميرنغي".
وأشارت إلى أن ريال مدريد بدأ بالتوازي مفاوضاته مع توتنهام، لإقناع إدارة السبيرز بالتخلي عن خدمات إريكسن في الصيف المقبل.
وأوضحت أن عدم موافقة إريكسن على تجديد عقده مع توتنهام الذي سينتهي في صيف 2022، سيجبر السبيرز على ترك اللاعب، لينتقل إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، بدلًا من رحيله مجانًا في الموسم المقبل.
وأغرى مسؤولو ريال مدريد اللاعب براتب يزيد على ما يحصل عليه حاليًا في توتنهام، والذي يبلغ 4 ملايين يورو فقط.
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