الحكم بالسجن 50 أسبوعاً بحق مؤسس ويكيليكس



أصدر القضاء البريطاني، الأربعاء، حكما بالسجن 50 أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بسبب "انتهاكه" شروط الإفراج المؤقت عنه. الخليج 365/ بغدادأصدر القضاء البريطاني، الأربعاء، حكما بالسجن 50 أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، بسبب "انتهاكه" شروط الإفراج المؤقت عنه. وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن أسانج مثل أمام محكمة بلندن في اتهام بانتهاك قواعد الكفالة بعد نحو 7 سنوات تحصن خلالها في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية. وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت، الخميس (11 نيسان 2019)، جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، من داخل سفارة الإكوادور.





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