بوتين يُسهّل الحصول على الجنسية الروسية لفئات من خمس دول بينها العراق

الخليج 365/ بغدادوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يُسهّل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني سوريا وأوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان، بحسب ما أعلنه المكتب الصحفي للكرملين.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، فإن "المرسوم يتضمن منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية، والذين كانوا يحملون سابقا الجنسية السوفيتية وأطفالهم بمن فيهم بالتبني، وأزواجهم وآبائهم".



كما يمنح المرسوم، "الحق لفئات معينة من المواطنين الأوكرانيين، بتبسيط إجراءات حصولهم على الجنسية الروسية، وينال هذا الحق، مواطنو أوكرانيا الذين لا يحملون جنسية (مواطنية) دولة أخرى، الذين ولدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، الذين غادروا هذه الأراضي قبل 18 مارس 2014 ، وكذلك أطفالهم، بما في ذلك بالتبني وزوجاتهم وآبائهم".