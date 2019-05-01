السويد تبحث ترحيل الإرهابي العراقي أبورعد ونجله خارج البلاد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السويد تحارب التطرف
يبحث مجلس الهجرة السويدي قرارا بترحيل الإرهابي العراقي رياض عبدالكريم جاسم المعروف بـ"أبورعد"، ونجله خارج البلاد.
وكانت دائرة الهجرة السويدية أوقفت نهاية الأسبوع الماضي إمام مسجد يافلا "أبورعد"، وابنه البالغ من العمر 34 عاما بتهمة دعم "التطرف الإسلامي".
وذكرت صحيفة يورو تايمز السويدية، الأربعاء، أن جهاز الأمن السويدي"سابو" أكد أن أبو رعد يشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد.
وأشارت إلى أنه سبق للإرهابي العراقي أن امتدح تنظيم داعش الإرهابي عبر حسابه على "فيسبوك"، وأنه تم التحقيق معه في مجلس البرلمان السويدي على بعض آرائه وفتاويه.
وأوضحت الصحيفة أن الإرهابي"أبورعد" نشر على صفحته في موقع فيسبوك منشورات تدل على تأييده واحتفاله ببعض أعمال تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء أحداث جرت عام 2014 بالعراق.
وقالت إن الإرهابي العراقي ذكر في لقاء مع تلفزيون سويدي إن منشوراته كانت موجهة لمنظمات الإغاثة السويدية لمساعدة ورفع معاناة المسلمين السنة في العراق.
وفر أﺑﻮﺭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻋﺎﻡ 1991 ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ الإقاﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﺎﻡ 1998، ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍلسويدية.
ولخطورة أبو رعد على الأمن في السويد قررت السلطات توقيفه بشكل سريع وإبعاده من البلاد بمساعدة قانون الرقابة الخارجية الذي يندر استخدامه.
وقال المتحدث باسم شرطة السويد، غابريال فرينستيد، إنه تم استخدام ذلك القانون من قبل ضد بعض الشخصيات المتطرفة التي تهدد الأمن والديمقراطية بالسويد.
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