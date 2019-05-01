الشرطة الفرنسية تعتقل 55 شخصا في مظاهرات عيد العمال

وقعت اشتباكات، الأربعاء، بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين قبل مسيرة بمناسبة "عيد العمال" في العاصمة باريس، اعتقلت على إثرها 55 شخصا.

وفي أجواء من التوتر الشديد، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بالـ"بلاك بلوك" في جادة مونبارناس.. ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة.

كما ذكر صحفي من وكالة الأنباء الفرنسية، أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس.



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كانت السلطات الفرنسية قامت بنشر نحو 7400 عنصر من الشرطة وقوات الأمن في باريس، كما طالبت أصحاب المحال التجارية بإغلاقها.



وتتخوف السلطات أن يحدث سيناريو مشابه لاحتفالات العام الماضي، حيث هاجم أكثر من 1000 متظاهر من الـ"بلاك بلوك" أو "التكتل الأسود" الشرطة التي عجزت عن ردعهم في بداية الأمر.



وجرت العادة أن تدعو أبرز النقابات العمالية للمظاهرات التي تكون مناسبة للمطالبة بمزيد من الحقوق وبمثابة تحد للحكومة ولسياساتها الاقتصادية.