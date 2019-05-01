المجلس العسكري السوداني: لن نسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى

جدة - عمرو شويل الخرطوم - الخليج 365:

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، إنه لن يسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى، محذرا من عمليات التخريب والانفلات الأمني.

وفي سياق متصل، أجرى رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح برهان، مباحثات، في الخرطوم، اليوم، مع رئيس هيئة أركان جيش دولة جنوب السودان غبريال ريال جوك، تناولت تطورات الأوضاع في البلدين.

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وقال رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبدالمطلب، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ، إن: “الجيش السوداني لن يطلق أية رصاصة في وجه الشعب وسيقف معه الى حين نجاح ثورته”.

وأكد عبدالمطلب حرص الخرطوم على العلاقات مع دولة جنوب السودان ودفع عملية السلام هناك.

من جانبه، أكد جوك ارتباط دولة جنوب السودان بأمن السودان، قائلا :”لن تواجه الخرطوم أي خطر أو عدوان من جهة دولة جنوب السودان، لأن وضعنا

واحد وامننا واحد”.