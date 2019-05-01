الان تتابع بومبيو: العمل العسكري وارد في فنزويلا إذا اقتضت الضرورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن - الخليج 365:
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في
فنزويلا.
وذكر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس “العمل العسكري وارد. هذا ما ستفعله الولايات المتحدة إذا اقتضت الضرورة” لكنه أضاف أن واشنطن تفضل الانتقال السلمى للسلطة في فنزويلا.
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