الان تتابع صدامات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين خلال مسيرات عيد العمال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:
أوقفت السلطات الفرنسية، اليوم، 88 ناشطا، خلال مسيرات تزامنت مع إحياء ذكرى عيد العمال، في الأول من مايو.
وشهدت المسيرات التي نظمها الناشطون من الحركات العمالية، وسط العاصمة باريس، صدامات ومواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية.
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