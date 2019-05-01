شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع أمر تسهيل منح الجنسية الروسية لأوكرانيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (موسكو)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر الذي يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، على الرغم من مخاوف كييف والغربية من تفاقم الأزمة بين البلدين.

ونص الأمر الذي نشر اليوم (الأربعاء) على عدد من الفئات من المواطنين الأوكرانيين الذين يمكنهم الحصول على جواز سفر روسي بينهم خصوصا الذين يملكون أساسا تصريح إقامة روسياً.