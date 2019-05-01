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بوتين يوقع أمر تسهيل منح الجنسية الروسية لأوكرانيين

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جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (موسكو)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر الذي يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، على الرغم من مخاوف كييف والغربية من تفاقم الأزمة بين البلدين.

ونص الأمر الذي نشر اليوم (الأربعاء) على عدد من الفئات من المواطنين الأوكرانيين الذين يمكنهم الحصول على جواز سفر روسي بينهم خصوصا الذين يملكون أساسا تصريح إقامة روسياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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