شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي لـ«العسكري السوداني»: سلموا السلطة لمدنيين خلال 60 يوماً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)أفاد الاتحاد الأفريقي بأنه يتحتم على المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال 60 يوما.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر أمس (الثلاثاء) أنه شعر «بألم عميق» لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة 15 يوما التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.
وذكر البيان أن مهلة الـ60 يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.
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