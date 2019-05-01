شكرا لقرائتكم تراجع أرباح إيرباص نتيجة حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزت مجلة دير شبيغل الألمانية تراجع أرباح شركة إيرباص إلى حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت إن أرباح مجموعة إيرباص الأوروبية انهارت في الربع الأول. ونسبت للشركة قولها إن النتيجة النهائية كانت فائضا قدره 40 مليون يورو، أي أقل بنسبة 86 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وحتى مع انخفاض الصفقات الحالية أكثر مما كان يعتقد المحللون، فإن الانخفاض في صافي الربح أكثر من توقعات الخبراء.

واعتبرت المجلة الألمانية أن أحد الأسباب الرئيسية هو الحظر الألماني على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وتشارك إيرباص في الطائرة المقاتلة يوروفايتر التي كانت ترغب السعودية في شراء 48 منها.

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كما تثقل كاهل إيرباص تكاليف الخروج من المشروع الاستعراضي المتمثل في طائرة A380، مما يفوق ما هو مخطط له. بالإضافة إلى ذلك، أضر الشركة سعر الصرف بالدولار المتقلب حيث تدفع ايرباص لموظفيها البالغ عددهم 135 ألف شخص بشكل رئيسي باليورو، لكنها تبيع آلاتها بالدولار.

ومع ذلك، يبتعد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ايرباص غيوم فيوري عن مثل هذه المؤثرات الخاصة، كما أن المجموعة تحاول تعويض انخفاض أرباحها بزيادة الأرباح التشغيلية هذا العام. وتعتزم المجموعة تسليم 880 إلى 890 طائرة تجارية. وقال فيوري: "لا يزال سوق الطائرات المدنية قويًا، ونرى أيضًا فرصًا جيدة مستقبلاً في مجال طائرات الهليكوبتر والدفاع والفضاء".

ففي الربع الأول، زادت إيرباص مبيعاتها بنسبة 24 في المئة لتصل إلى 12.5 مليار يورو بفضل إنتاج الطائرات.