القضاء البريطاني يحكم بالسجن 50 أسبوعًا على أسانج

اسماء السيد - لندن: حكمت محكمة في لندن الأربعاء بالسجن خمسين أسبوعا على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعدما أدانته بانتهاك شروط الإفراج الموقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.

وكان أسانج حصل على اللجوء إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد حيث كان متهما بالاغتصاب وأغلقت القضية بعد ذلك. وقد أخرجته الشرطة البريطانية من السفارة في 11 أبريل ومثل أمام القضاء الذي دانه.