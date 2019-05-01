الجيش السوداني: لن نطلق رصاصة واحدة في وجه الشعب

كتب: انتصار الغيطانى أكد الفريق هاشم عبدالمطلب، رئيس أركان الجيش السوداني، أن الجيش لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب، والقوات المسلحة ستقف معه حتى تحقيق أهداف ثورته، بعيدا عن التخريب والانفلات الأمني، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية".

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