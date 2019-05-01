بيان عاجل للحكومة: "النمل الأبيض" يهدد الإسكندرية

كتب: هبة أمين

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن انتشار النمل الأبيض بالإسكندرية، بما يسبب قلقا كبيرا للأهالي وخطرا على المنشآت.

وأشار عامر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى انتشار النمل الأبيض في مناطق في سموحة ومصطفي كامل وسيدي جابر بالإسكندرية، بما يسبب قلقا كبيرا للأهالي، وذلك لخطورته الداهمة على المنشآت والمباني بمختلف أحياء الإسكندرية.

وأوضح أنه ظهرت مستعمرات من النمل الأبيض من النوع الخطير...