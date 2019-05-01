كتب: هبة أمين
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن انتشار النمل الأبيض بالإسكندرية، بما يسبب قلقا كبيرا للأهالي وخطرا على المنشآت.
وأشار عامر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى انتشار النمل الأبيض في مناطق في سموحة ومصطفي كامل وسيدي جابر بالإسكندرية، بما يسبب قلقا كبيرا للأهالي، وذلك لخطورته الداهمة على المنشآت والمباني بمختلف أحياء الإسكندرية.
وأوضح أنه ظهرت مستعمرات من النمل الأبيض من النوع الخطير...
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل للحكومة: "النمل الأبيض" يهدد الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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