العلاقة المشبوهة.. لماذا تدافع إيران عن جماعة الإخوان ؟

وكالات



فى موقف يكشف شبكة العلاقات المشبوهة التى تربط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية بكافة الدول والأطراف المعادية للعالم العربى، خرج وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف بتصريحات تدافع عن الجماعة الإرهابية بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البيت الأبيض اعتزام إدارة دونالد ترامب إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الإيرانى، إن بلاده ترفض سعى الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، مدعيًا أن واشنطن ليست فى وضع يؤهلها لأن تصنف الآخرين إرهابيين.

وكانت الإدارة الأمريكية،...