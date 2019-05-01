التعليم تؤكد: التقدم للمدارس اليابانبة إلكترونيا مستمر 15 يوما

كتب ــ محمود طه حسين



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 15 يوما للتقدم على المدارس المصرية اليابانية، بعد أن تم فتح باب التقدم لها اليوم الأربعاء، الموافق 1 مايو.

ومن المقرر أن تغلق الوزارة باب التقدم إلكترونيا على المدارس المصرية اليابانية، يوم 15 مايو الجارى، بواقع 15 يوما كموعد تقدم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي 2018/2019 إضافة إلى 5...