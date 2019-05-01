زيادة عدد ساعات تشغيل المترو فى رمضان لـ 21 ساعة

كتب ــ رضا حبيشى أعدت شركة المترو جداول تشغيل جديدة للعمل بها فى شهر رمضان، تشمل مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة. ويقدم "اليوم السابع" فى السطو التالية أهم المعلومات عن جداول التشغيل الجديدة وساعات تشغيل المترو خلال شهر رمضان: Advertisements -تعمل خطوط المترو فى رمضان حتى 2 صباحا بدلا من 1 صباحا -العمل بجداول المواعيد الجديدة يبدأ أول رمضان حتى أخر يوم فى عيد الفطر المبارك - رحلة أخر قطار بالخط الأول تنطلق من محطة المرج الجديدة الساعة 12.50 صباحا...

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