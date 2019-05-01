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بوتين يسهّل الحصول على الجنسية الروسية لبعض فئات مواطني أوكرانيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان

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اعلن المكتب الصحفي لـ"الكرملين" إن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ وقع مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية، لفئات محددة من مواطني ​سوريا​ و​أوكرانيا​ و​العراق​ و​اليمن​ و​أفغانستان​.

ويتضمن المرسوم منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن وأفغانستان المولودين على أراضي جمهورية روسيا الاشتراكية السوفيتية، والذين كانوا يحملون سابقا الجنسية السوفيتية وأطفالهم بمن فيهم بالتبني، وأزواجهم وآبائهم. ويمنح الحق لفئات معينة من المواطنين الأوكرانيين، بتبسيط إجراءات حصولهم على الجنسية الروسية.

وينال هذا الحق، مواطنو أوكرانيا الذين لا يحملون جنسية (مواطنية) دولة أخرى، الذين ولدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، الذين غادروا هذه الأراضي قبل 18 اذار 2014 ، وكذلك أطفالهم، بما في ذلك بالتبني وزوجاتهم وآبائهم.

وتمنح الجنسية الروسية كذلك، وفقا للمرسوم، للأشخاص عديمي الجنسية، الذين ولدوا ويقيمون بشكل دائم في أراضي جمهورية القرم وسيفاستوبول، الذين غادروا هذه الأراضي قبل 18 اذار 2014 ، وكذلك أطفالهم، بما في ذلك بالتبني وزوجاتهم وآبائهم، وكذلك كافة مواطني أوكرانيا .

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