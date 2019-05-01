دانت الخارجية السورية "محاولة الإنقلاب الفاشلة" في ​فنزويلا​ واتهمت ​الولايات المتحدة​ بالسعي لزعزعة الاستقرار في هذا البلد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وتشهد فنزويلا حالة من الفوضى إثر إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي ​خوان غوايدو​، الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة واعترفت به خمسون دولة بينها الولايات المتحدة، تلقيه دعم مجموعة من العسكريين للإطاحة بالرئيس ​نيكولاس مادورو​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية السورية دانت محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.