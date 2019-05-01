باسيل: نعدكم ونعيّدكم يا عمّال لبنان

علق وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ قائلا:"ضمان شيخوخة، أجور لا يأكلها التضخم او الافلاس ،منع المنافسة اللاشرعية من ​العمال الأجانب​، زيادة التصدير والانتاج وفرص العمل"، مضيفا:"نعدكم ونعيّدكم يا عمّال ​لبنان​".

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