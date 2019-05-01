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التيار المستقل يدعو الى تطبيق قانون من أين لك هذا واستعادة الاموال المنهوبة

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دعا "​التيار المستقل​"، برئاسة اللواء الم​تقاعد​ ​عصام أبو جمرة​، الى "تطبيق قانون من اين لك هذا، لاستعادة الاموال المنهوبة وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، كافية لسد العجز برمته وتسديد الديون المترتبة على الدولة".مشيرا في بيان الى ان من اوصل لبنان الى ما بلغه من ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية ، هم كال من استغل المنصب للاثراء غير المشروع بانجاز الصفقات المشبوهة بكل وقاحة، وجني الثروات الطائلة عن غير وجهة حق، حتى وصل البلد الى شفير الافلاس والشعب الى ​البطالة​ و​الهجرة​ لتأمين لقمة العيش"، وطالبوا ب

وحيّا التيار المستقل "من نزل الى الشوارع وما زال من متقاعدي ​الجيش​ و​قوى الامن​ للحفاظ على الحق برواتب تقاعد ومتمماتها من تعويضات وغيرها ومنع مد اليد اليها من حديثي النعمة في السلطة باللعب على الكلام بتكرار تصريح عدم المس برواتب المتقاعدين، دون ذكر التعويضات المتممة لها، حتى اذا توقفت يتم التصرف بها لمشاريع ترضي القديسين من جهة، وتحقق الكسب المالي والانتخابي من جهة اخرى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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