التيار المستقل يدعو الى تطبيق قانون من أين لك هذا واستعادة الاموال المنهوبة

دعا "التيار المستقل"، برئاسة اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة، الى "تطبيق قانون من اين لك هذا، لاستعادة الاموال المنهوبة وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، كافية لسد العجز برمته وتسديد الديون المترتبة على الدولة".مشيرا في بيان الى ان من اوصل لبنان الى ما بلغه من ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية ، هم كال من استغل المنصب للاثراء غير المشروع بانجاز الصفقات المشبوهة بكل وقاحة، وجني الثروات الطائلة عن غير وجهة حق، حتى وصل البلد الى شفير الافلاس والشعب الى البطالة والهجرة لتأمين لقمة العيش"، وطالبوا ب
وحيّا التيار المستقل "من نزل الى الشوارع وما زال من متقاعدي الجيش وقوى الامن للحفاظ على الحق برواتب تقاعد ومتمماتها من تعويضات وغيرها ومنع مد اليد اليها من حديثي النعمة في السلطة باللعب على الكلام بتكرار تصريح عدم المس برواتب المتقاعدين، دون ذكر التعويضات المتممة لها، حتى اذا توقفت يتم التصرف بها لمشاريع ترضي القديسين من جهة، وتحقق الكسب المالي والانتخابي من جهة اخرى".
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