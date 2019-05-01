وليد البعريني في عيد العمال: لتنظيم العمالة الأجنبية المنافسة

أشار عضو تكتل "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ​عيد العمال​ نسمع المعايدات فنفرح، نرى واقع العمال فنحزن"، آملا "ان يعمل المسؤولون لمعالجة الواقع وتحسين أوضاع العمال وتنظيم العمالة الأجنبية المنافسة فتكون أفضل عيدية".

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