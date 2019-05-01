أقدم مجهولون مساء امس على سرقة الكابلات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء لبنان، على الطريق العام بين السريرة وميدون في منطقة جزين. وقدرت المسروقات بحوالى 2300 م من النحاس. وباشر مغفر الريحان التحقيق لمعرفة الفاعلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون أقدموا على سرقة الكابلات الكهربائية التابعة لشركة الكهرباء في جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.