اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قبيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الموازنة في السراي الحكومي، الى اننا اتفقنا في مجلس الوزراء على ان الموازنة اما تكون جامعة او لا تكون لأنها تقشفية، واتفقنا على ان الكلام في الاعلام لا نفع له لان الموازنة للمعالجات الجذرية للوضع القائم وليست للتجاذبات.
اضاف جريصاتي قائلا "اي تسريب لتفاصيل الجلسات لا يفيد، وهناك معالجات جدية واتفقنا على التضامن الحكومي وسرية المداولات".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: هذه موازنة معالجات جذرية للوضع القائم وليس تجاذبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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