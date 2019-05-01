مجلس القضاء الأعلى نعى القاضي قاصوف: كان حريصا على استقلال القضاء

نعى ​مجلس القضاء الاعلى​ رئيس ​محكمة التمييز​ شرفا القاضي جورج الياس قاصوف،مشيرا الى ان "الذاكرة القضائية تحفظ العديد من مزايا الراحل الكريم في طليعتها حرصه على استقلال القضاء وعلى عزته".

وتقدم المجلس بالتعازي الحارة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن قضاة ​لبنان​ عموما وقضاة محكمة التمييز خصوصا، ومن عموم عائلات بلدته زحلة راجيا للراحل العزيز الراحة الأبدية، ولهم الصبر والعزاء.