النشرة: 3 شبان يقدمون على سلب سيارة في سهل بدنايل بقوة السلاح

أفاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​، عن اقدام ثلاثة شبان مسلحين وملثمين على متن ​سيارة​ بيضاء اللون ذات زجاج وحاجب للرؤية تحمل لوحة عمومية ، على اعتراض اللبنانية سلام الخطيب في سهل بلدة ​بدنايل​ قضاء ​بعلبك​، وسلبوها بقوة ​السلاح​ سيارتها من نوع نيسان تيدا صنع 2010 ، لون فضي، وفروا الى جهة مجهولة .

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