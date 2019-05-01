أسامة سعد يستقبل النائب بهية الحريري مع الوفد المرافق

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في منزله في صيدا رئيسة ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب السيدة ​بهية الحريري​، يرافقها مسؤول تيار المستقبل في ​الجنوب​ الدكتور ​ناصر حمود​، ورئيس ​جمعية تجار صيدا​ علي الشريف، والسيد عدنان الزيباوي، والمحامي ​حسن شمس الدين​، وذلك بحضور عقيلة سعد السيدة إيمان، ومدير مكتبه طلال أرقه دان.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالأوضاع في ​لبنان​، وبخاصة في مدينة صيدا، مع التأكيد على أن اختلاف وجهات النظر لا يمنع اللقاء والتواصل.

كما جرى التطرق إلى بعض مشاريع مدينة صيدا، فشدد سعد على أهمية التشاور بين كل الأطراف والهيئات وأصحاب الاختصاص في ما يتصل بهذه المشاريع وأولوياتها من خلال البلدية التي ينبغي أن تقوم بدورها في هذا المجال.

وقد عرضت الحريري النشاطات التي سيتم إقامتها في صيدا خلال ​شهر رمضان​ المبارك بمشاركة البلدية و​المؤسسات الأهلية​ في صيدا تحت عنوان "صيدا مدينة رمضانية"، كما دعت سعد لحضور حفل إطلاق النشاطات الرمضانية يوم الجمعة في خان الإفرنج.