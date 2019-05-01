النشرة: توقيف شخص بمشاريع القاع بجرم تجارة المخدارت

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "دورية من فرع المعلومات في ​قوى الامن الداخلي​ اوقفت في منطقة ​مشاريع القاع​ قضاء ​بعلبك​ ،اللبناني (م . ر) على خلفية تجارة ​مخدرات​".

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