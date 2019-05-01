"التعليم" توجه الشكر للجيش الثالث بعد تطوير مدارس التربية الخاصة بالسويس-صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

​إجرت قيادة الجيش الثالث الميداني في محافظة السويس، عمليات تطوير موسعة بمدارس التربية الخاصة بالمحافظة، وافتتحت ملاعب كرة قدم خماسية لطلاب الصم والبكم والتربية الفكرية، وملاعب كرة الجرس للطلاب المكفوفي.

وبحسب بيان صحفي، عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، وجهت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، الشكر لقيادة الجيش الثالث الميداني بالسويس؛ لدوره الإيجابي المميز في رفع كفاءة إعادة تطوير مدارس التربية الخاصة، وذلك خلال زيارتها لقيادة الجيش، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.

وقدم اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، درع الجيش الثالث الميداني للإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، فيما قدمت الدكتورة هالة عبد السلام، درع الوزارة للواء، وشهادات تقدير للجهد المبذول لخدمة الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

حضر اللقاء سلمى الشاعر، مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، والدكتورة إيمان مصطفى، مدير إدارة التربية الخاصة بالسويس.