رئيس الأركان الجزائري: الجيش سيعمل على تجنيب البلاد العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح إن الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف، مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل، حسبما نقلت قناة النهار الجزائرية.

وأشار قايد صالح إلى أنه لمس توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من قبل الجيش خلال شعارات المسيرات.